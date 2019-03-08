İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da soğuk hava: Erzurum eksi 13

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Erzurum’da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Erzurum'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 13, Ağrı'da 2, Kars'ta 11, Erzincan'da 3 ve Ardahan'da 6 derece ölçüldü.


Kar kalınlıkları Ağrı'da 42, Erzurum'da 43, Ardahan'da 15, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Ergan'da 190, Palandöken'de 124, Konaklı'da 94, Sarıkamış'ta 90 ve Yalnızçam'da 33 santimetre ölçüldü.


Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.