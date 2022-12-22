Doğu Anadolu'da teşvikli yatırım bereketi

Erzurum'un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Ekim ayında yüzde 30,4, 10 aylık düzeyde yüzde 9,49, 2001-2022 dönemi kaydında ise yüzde 10,22 olarak tespit edildi.

Doğu Anadolu Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim Ayı Teşvik Bülteni verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2022'nin Ekim ayı kaydında 72 bölgesel, 10 genel toplam 82, bu yılın 10 ayında 495 bölgesel, 42 genel toplam 537; 2001-2022 yılları arasındaki dönemde ise 2 bin 787 bölgesel, 2 bin 255 genel kategoride toplam 5 bin 45 yatırım teşvik belgesi aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Ekim Ayı

DOSİAD analizlerine göre; Doğu Anadolu Bölgesinde Ekim ayı düzeyinde 72 bölgesel, 10 genel toplam 82 yatırım teşvik uygulamasına alındı. Bölgesel yatırımlar için 1,8 milyar, genel yatırımlar için 966 milyon, toplam 2,7 milyar TL'lik harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 4 bin 772, genel yatırımlarda 274 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu

Ocak - Ekim 2022 Dönemi

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 10 ayında 495 bölgesel, 42 genel kategoride 537 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 13,1 milyar, genel yatırımlar için 2,0 milyar toplam 15,1 milyar TL tutarında yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 30 bin 802, genel yatırımlarla da 444 kişi iş edindi.

Doğu Anadolu 2001 -2022

Bölgede 2002 - 2022 yılları arasında 2 bin 787 bölgesel, 2 bin 255 genel ölçekte toplam 5 bin 45 yatırım teşvik içerisine girdi. Bölgesel yatırımlar için 52,3 milyar, genel yatırımlar için 30,7 milyar, toplam 85,6 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 195 bin 918, genel yatırımlarla da 34 bin 851 kişi meslek sahibi oldu.