Doğu Türkistan için yürüdüler

Ülkü ocakları Aziziye İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ile Doğu Türkistan'da uygulanmakta olan baskı, zulüm ve işkence protesto edildi.

Soğuk havaya rağmen Aziziye ülkü ocakları Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak yürüyüş gerçekleştirdiler.

“Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır” Hadis-i Şerifini hatırlatan Aziziye Ülkü Ocağı Başkanı Muğdat Kılınçer, Doğu Türkistan'da artarak devam etmekte olan zulmün sonlandırılması için çağrıda bulundu.

Kılınçer, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde tanınmış olan din ve vicdan hürriyetinin herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini hatırlatarak, ülkelerin de bu konuda girişimde bulunmaları gerektiğini söyledi.

Dokuz Işık Doktrininin ilkelerinden birinin Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik ilkesi olduğu ve Alparslan Türkeş'in “Hürriyet derken İnsan Hakları Beyannamesinde ve Birleşmiş Milletler Anayasasında ifadesini bulan tüm hürriyetlerin bir bütün olarak tanınması gerektiğine ilişkin ifadeleri hatırlatan Muğdat Kılınçer, dünya kamuoyuna zulme karşı sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Aziziye İlçe başkanlığı öncülüğünde Ilıca çarşısı içerisinde yürüyüşü gerçekleştiren vatandaşlar “Bu zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun” sözünün bilinciyle hareket ederek, her zaman Doğu Türkistan'daki kardeşlerinin yanında yer alacaklarını ifade ettiler.