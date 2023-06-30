Doğu'da en çok heyelan oluyor

Erzurum'un içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, farklı afet türlerinin görüldüğü ve bu afetlerin yoğun yaşandığı bölgelerden birisi olarak ifade ediliyor.

Kapsamında Erzurum'un da olduğu Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Erzincan, Hakkâri ve Muş illeri yüksek derecede tehlikeli deprem bölgesi olan Doğu Anadolu Fay Hattı kuşağında yer alıyor. AFAD Türkiye Afet Bilgi Bankası verilerine göre, bölgede öne çıkan afet türlerine bakıldığında sırasıyla yüzde 28 heyelan, yüzde 15 sel, yüzde 10 çığ, yüzde 6 deprem ve yüzde 2 aşırı kış koşulları olarak sıralandı. Diğer kategorisinde yer alan afet türleri kentsel yangın, fırtına, vb. türleri şeklinde kayıtlara geçti. Yapılan değerlendirmede ise bölgede özellikle depreme karşı dayanıksız yapı stokunun dönüştürülmesi yönünde çalışmaların teşvik edilmesi gerektiği, kent merkezlerinde meydana gelebilecek sel tehlikesine karşı drenaj altyapılarının güçlendirilmesi, taşkın riski bulunan alanlarda dere ıslahı ve taşkın önleme setleri yapılması gerektiğine dikkat çekildi.