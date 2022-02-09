Doğuda kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının bölge genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Çığ ve fırtına uyarısı

Ekipler, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda ve bölgede rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.