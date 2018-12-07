Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzincan ve batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 4, Kars'ta 10 derece ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunmasını istedi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle otomobillerin camları ve ağaç yaprakları buz tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü.