Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır ve Erzincan çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Ağrı'da 1 ve Erzincan'da 0 derece olurken diğer illerde ise sıfırı altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 126, Konaklı'da 115, Sarıkamış Cıbıltepe'de 110, Ergan Dağında 190 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 7 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi