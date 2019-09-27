Doğumunun 316. yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini anma etkinliği

Yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini anma etkinleri bugün yapılan lokma ikramı ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nce (ERİH-DER) organize edilen etkinlikler kapsamında 23 Eylül Pazartesi sabah namazı Ulu Camide Siirt Tillo'dan canlı ışık hadisenin gösterimi yapıldı. 24-25-26 Eylül tarihleri arasında çeşitli okullarda İbrahim Hakkı Hazretlerini anlatan çizgi roman dağıtımı yapıldı. Anma etkinlikleri kapsamında bugün Ulu Cami'inde kılınan Cuma namazının ardından yaklaşık üç bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Program akşam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Kur'an tilaveti, gazelhan konseri ve ardından da sema gösteri ile sona erecek.

Lokma ikramına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, ERİH-DER Başkanı Nuri Toparlak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş cami çıkışı ilkokul öğrencileri ile hem sohbet etti hem de camiden çıkan cemaate ve vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Vali Memiş burada yaptığı açıklamada, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin doğumunun 316.Yılı münasebetiyle ERİH-DER Vakfının ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin aracılığı ile lokma ikramı yapıldı. Manevi büyüklerimiz İbrahim Hakkı Hazretleri ve Nene Hatunların izinde Erzurumlular ilerliyor. Onların açmış olduğu bu kutlu yolda ilerliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat beye, ERİH-DER Başkanı Nuri Beye yapmış oldukları bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu dernek alan değil veren bir dernek durumunda. Hep veren dernek olmayı düşünüyorlar. Alan değil veren mutlu oluyor. Hepsine tekrar teşekkür ederim” dedi.