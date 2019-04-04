Doğuya kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Ağrı'da sıfır, Erzurum'da sıfır ve Kars'ta sıfır derece olurken Ardahan'da ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 141, Konaklı'da 119, Sarıkamış Cıbıltepe'de 97, Ergan Dağında 190 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 4 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.