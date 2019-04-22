Doğuya kar geri geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece olurken Erzurum'da sıfır, Ağrı'da 2, Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 6 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 146, Konaklı'da 94, Sarıkamış Cıbıltepe'de 71, Ergan Dağında 180 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.