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Doğuya sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan’da sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahın ilk saatlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Bölgede gündüz sıcaklığında 2 ila 4 derece artış bekleniyor, gece sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece ölçülen hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Erzincan'da 5 derece olurken diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 1 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 128, Konaklı'da 100, Sarıkamış'ta 80, Ergan Dağında 190 santimetre olarak ölçüldü.


Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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