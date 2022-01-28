Doğuya sevk edilen sebze ve meyvelerde don yaşandı

Doğuya sevk edilen sebze ve meyveler, araçlar yollarda kalıp sebze hallerine zamanında ulaşamayınca dondu.

Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağaçlı, “Hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışları kimi yerde kar getirirken, kimi yerlerde de zarara neden oldu” dedi.

Sebze hallerine gelen ürünlerin de neredeyse yarısına yakınının donduğunu ifade eden Bağaçlı, Erzurum'a ulaşan araçların içerisinde bulunan malların soğuktan dolayı etkilendiğini belirtti. Bağaçlı, "Belki de en çetin kışlardan birisini yaşıyoruz. Soğuk, yağmur, kar, bu da tarlada ekim yapan vatandaşı da etkiliyor. Talep fazla, arz bunu karşılamada etkisiz olunca bu da ne oluyor fiyatlara etki yapıyor” diye konuştu.

Doğunun iklim şartlarının çetin geçmesinden dolayı bu bölgelere ulaşımın bir o kadar zorlaştığını anlatan Bağaçlı, “Erzurum sebze haline yağan kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı yüzde 30 veya yüzde 40 araç girişi yapılıyor. Gelemeyen araçlar yollarda kaldı, yollarda kalan araçların içerindeki mallar da don olayına maruz kaldı. Sağlam gelmeyen bir ürün ister istemez fiyat artışına etki ediyor. Bu havalar böyle gidecek diye bir durum yok, elbette ki havalar düzelecek. Yarın kar kalkar, tarlalara vatandaşlar rahatlıkla girebilir. Bu süreç nereden bakılırsa bakılsın bir veya bir buçuk ay sürer gibi geliyor. Hayat normale gelince fiyatlar da kendiliğinden aşağıya düşecektir" dedi.