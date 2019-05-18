Erzurum'da 30 yıldır kuaförlük mesleğiyle uğraşan İlhami Aratman evlere mahkum olan yatalak hastaları tıraş ediyor. Öyle ki normal berberlerin tıraş etmesine izin vermeyen hastalar Aratman'a ses dahi çıkartmıyorlar.

Erzurum'un Aziziye Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz kuaförlük hizmeti başlattı. 5 ay önce başlatılan uygulamada engelli ve yaşlıların evine giden İlhami Aratman özenle tıraşlarını yapıyor.

Aziziye Belediyesi gelen istekler üzerine evlerde yatalak yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik farklı bir proje devreye soktu. Pilot uygulama olarak 5 ay önce Ilıca Mahallesinde başlanan uygulamada ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar kendi evlerinde saç ve sakal tıraşı oluyorlar. Ücretsiz olarak verilen hizmetten engelli ve yaşlı vatandaşlar memnun.

30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan 44 yaşında ki İlhami Aratman ise “doktor gibi kuaför” lakabıyla tanınıyor. Aratman'a bu lakabın konulmasının sebebi ise kimsenin tıraş edemediği yaşlı ve engellileri tıraş edebiliyor. Daha önce hiçbir berberin kolaylıkla tıraş edemediği Aziziye Mahallesinde yaşayan 25 yaşında ki yüzde 90 engelli Hakan Bayburt artık rahatça tıraş oluyor. Hakan Bayburt 5 aydır kendisiyle özel ilgilenen İlhami Aratman'a zorluk çıkarmıyor. Bayburt gördüğü ilgiden de oldukça memnun kaldığı yüzünden belli oluyor. Aratman ayda 19 engelli ve yaşlıyı tıraş ediyor.

Engellileri artık kolaylıkla tıraş ettiğini ifade eden Aratman, “30 yıldır kuaförlük yapıyorum. Aziziye Belediyesinin projesi kapsamında görevimizi yapıyoruz. Evde muhtaç olanları ayda iki kez tıraş ediyoruz. İhtiyarların duasını alıyoruz en azından. Kışın yaşlılar tıraşa gidemiyor evlerine gidip tıraş ediyoruz. Engellilerin ailelerinden çok dua alıyoruz. Onlar tıraşa dışarı gidemiyor. Taksi tutmak zorunda kalıyor ama biz evlerine gelip ücretsiz tıraş ediyoruz. Ayda 19 kişi tıraş ediyorum. Engelliler artık bize alıştı. Kuaförler önceden buraya gelmiyorlarmış yapamadıklarından dolayı, ama ben alıştım kolaylıkla hallediyorum” dedi.