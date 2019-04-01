Erzurum'un Pasinler ilçesi Ak Parti Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin yeğeni Atilla Dölekli son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli'nin kullandığı otomobil ile Altınbaşak köyüne giderken takla atan otomobilde yaralanmış, yeğeni Atilla Dölekli ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yeğen Dölekli'nin cenazesi bugün Pasinler İlçesi'nde İbrahim Hakkı Hazretleri Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler eski Belediye Başkanı Ünsal Sertoglu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, eski Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Barlak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden Atilla Dölekli'nin 2'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammet Atabey Dölekli, yerel seçimler öncesi miting sebebiyle Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tespih hediye etmiş karşılığında Erdoğan'dan kendi tespihini hediye almıştı. Muhammet Atabey de babasının cenazesinde ön safta yer aldı.