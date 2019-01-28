Dolgu enjeksiyonu ile yaşlanma izlerinden kurtulun

Jale Şenyurt saç ekimi konusunda bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Jale Şenyurt, “Dolgu enjeksiyonları, cilt güzelleştirme ve yüzde yaşla oluşan problemlerin giderilmesinde çok tercih edilen medikal estetik girişimlerden birisidir. Kırışıklıkları, çökmeleri tedavi ederken cildin daha iyi şartlarda yeniden canlanmasını, yenilenmesini ve ışıltı kazanmasını sağlar. Bu amaçla dünyada en yaygın olarak kullanılan dolgu maddesi, hayvansal kaynaklı olmayan ve kalıcı olmayan hyalüronik asittir. FDA onaylı, güvenli bir üründür. Zaten insanda cilt, kemik ve kıkırdak dokularda bulunan bir maddedir. Cildin sıkılığını, dolgunluğunu ve nemliliğini sağlar. Dolgu maddesindeki hyalüronik asit cilde enjekte edildiği zaman vücudun kendi hyalüronik asidi ile birleşir” dedi.

Dolgu enjeksiyonunun, cilt altında bulunan ve zamanla azalan bu maddenin yerine konması esasına dayanan bir uygulama olduğunu ifade eden Şenyurt, “Bu ürün zaman içinde vücuttan absorbe olarak vücudu terk eder ve insan sağlığına zararı olmaz. Uygulamadan once cilde lokal anestezik bir krem uygulanır. Anestezi sağlandıktan sonra dolgu maddesi, özel iğnelerle cildin içine enjekte edilir. Etkisi hemen görülür, uzun sürelidir. Kalıcılığı, seçilen ürün konsantrasyonuna ve uygulama yapılan bölgeye göre değişmekle beraber ortalama 8-12 aydır. Uygulamadan hemen sonra yüzdeki yorgun görünüm kaybolur, daha dinlenmiş, daha dinamik, daha genç bir görünüm oluşur” diye konuştu.

Dolgu işleminin, yanaklar ve elmacık kemiği bölgesine hacim vermek, alın çizgileri, burun kenarından aşağıya inen çizgiler, dudak kenarı çizgileri, akne izleri, çene ve alt çene çizgileri, göz çevresi çizgileri ve göz altına uygulandığını kaydeden Şenyurt, “Hyalüronik asit enjeksiyonu hızlı bir uygulamadır, yaklaşık 15-20 dakika sürer. İşlem bittikten sonra işinize dönüp, günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Hyalüronik asit, 1996 yılından bu yana dünyada milyonlarca insana güvenle uygulanmıştır. Enjekte edilen bölgede şişlik ve morluk görülebilir, kısa zamanda iyileşir. İşlem öncesinde herhangi bir test uygulanmaz. Dolgu maddesi enjeksiyonu yaptırmayı düşünen kişiler, kullanıyorlarsa aspirin ve benzeri ilaçları 1 hafta öncesinden kesmelidir. Böylece morluk oluşma riski azalır. Hyalüronik asit ile enjeksiyonları sıklıkla birlikte kullanılır. Yüz dolgu ile kaş çatma, göz kısma gibi mimik hareketleri yumuşatılır, üstüne yapılan dolgu enjeksiyonu ile daha düzgün, pürüzsüz ve genç bir görünüm elde edilir” açıklamalarında bulundu.