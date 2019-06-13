İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan, yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan, yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, Horasan ilçesine bağlı Pirali köyünde meydana geldi. Cüneyt Karataş Güler'in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü, şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı. Hayvanlar toplu olarak koşmaya başlayınca çoban hayvanların önüne geçmeye çalışsa da başaramadı.


Hayvanlar 150 metrelik uçurumdan hep birlikte aşağı düşerek telef olurken bir hayvan ise canlı kaldı. Canlı kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.