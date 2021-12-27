İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dondurucu soğuk sonrası nehirler buz tuttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde eksi 16 dereceyi gören Erzurum'da nehirler buz tuttu.


Doğu Anadolu Bölgesini etkisini altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle sabah erken saatlerde Oltu çayı etrafı buz tutuyor.


Oltulu esnaflardan Metin Keskin, “Oltu şu an en soğuk günlerini yaşıyor. Oltu çayından resmen buz akıyor. Hava çok soğuk gittikçe de soğuyor” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.