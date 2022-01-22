Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan dondurucu soğuklar Erzurum Oltu'da hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, Oltu Çayı'ndan buz aktı, ağaç dalları ve çeşmeler buz tutu.

Oltu Taşı Ustası Murat Acar, “Bu sene çok soğuk. Oltu hiç böyle soğuk olmamıştı. Gördüğünüz gibi ağaç bile buz tuttu. Öğle güneşinde bile ağaçtaki buzlar çözülmüyor, çok soğuk” dedi.

Öğrenci Berkay Köksal ise “Güneşli bir hava olmasına rağmen Oltu çok soğuk. Oltu Çayı'ndan buzlar gidiyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Soğuktan dolayı kar yağdı, karda eğleniyoruz da çok soğuk olduğundan bazen de dışarı çıkamıyoruz ama karda kızak biniyoruz, kar topu savaşı yapıyoruz” dedi.