İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü

Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü.

Erzurum'da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Öte yandan sıfırın altına düşen hava sıcaklığında buz gibi göle giren Orhan, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.


Erzurum'da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Üzerinde sadece şortuyla kara yatan Orhan, arkadaşının yardımıyla kendisini kara gömdü. Daha sonra kar üzerinde spor yapan Selçuk Orhan buz gibi havada bir göle girdi. Selçuk Orhan'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarına engel olamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.