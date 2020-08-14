DOSİAD Haziran 2020 Erzurum bülteni yayımlandı

DOSİAD Haziran ayı bülteninde Erzurum'a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, İhracat Değeri, 7 yıllık ithalat, 7 yıllık ihracat, 7 yıllık dış ticaret, Faal Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent, Faydalı Model ve Marka Verileri kaydedildi.

DOSİAD Nisan 2020 Bülteninde satırbaşları halinde kaydedilen veriler şöyle:

ERZURUM NAKDİ KREDİ

Erzurum'da 12,3 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 15,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 20,4 bin TL oldu. Erzurum Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

ERZURUM KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ TUTARI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Haziran dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre Erzurum'da 2020 Haziran ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı özel banka kredilerinde 4 bin 210 TL, kamu bankası kredilerinde 16 bin 227 TL, toplam nakdi kredi de ise 20 bin 437 TL olarak hesaplandı.

ERZURUM TEŞVİK

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2001 -2020 yılları kapsamındaki teşvik belgeli yatırım payı yüzde 6.75'e ulaştı.

5. BÖLGE TEŞVİK VERİLERİ

Erzurum'un içinde yer aldığı 5'inci Teşvik Bölgesinde Haziran ayında 56, Ocak - Haziran ayları içinde ise 306, 2001 -2020 yılı kapsamında ise 6 bin 221 yatırım teşvik belgesi aldı.

ERZURUM'UN BÖLGE PAYLARI

DOSİAD Araştırma Merkezince, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat'la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum'un teşvikli yatırım sayısı payı bu yılın ilk altı ayında yüzde 4,24, 2001-2020 yılları kapsamında ise yüzde 6,75 olarak hesaplandı.

ERZURUM 7 YILLIK İHRACAT

Ticaret Bakanlığı 2013 -2019 yıllarını kapsayan 7 yıllık süreçte iller ihracat değerleri verilerini paylaştı. Erzurum'da süreçte 163 milyon 879 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi. İlden en fazla değerde ihracatın kaydedildiği dönem 38.5 milyon dolar ile 2013 yılı oldu. İl bölge sıralamasında 7'inci sırayı aldı.

ERZURUM 2013 - 2019 VERİLERİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'dan 2013 yılında 38 milyon 514 bin dolar, 2014 yılında 33 milyon 140 bin dolar, 2015 yılında 19 milyon 992 bin dolar, 2016 yılında 17 milyon 516 bin dolar, 2017 yılında 17 milyon 73 bin dolar, 2018 yılında 15 milyon 283 bin dolar, 2019 yılında ise 22 milyon 362 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

ERZURUM 7 YILLIK İTHALAT

Erzurum'dan 7 yıllık süreçte 253 milyon 792 bin dolar tutarında ithalat yapıldığı bildirildi. İlde en fazla değerde ithalatın yapıldığı dönem 43 milyon 95 bin dolarla 2018 yılı oldu. Erzurum bölge illeri içinde 7 yıllık ithalat değeri sıralamasında 5'inci oldu.

ERZURUM 2013 -2019 İTHALAT VERİLERİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Erzurum'dan 2013 yılında 34 milyon 301 bin dolar, 2014 yılında 37 milyon 611 bin dolar, 2015 yılında 36 milyon 258 bin dolar, 2016 yılında 30 milyon 184 bin dolar, 2017 yılında 38 milyon 237 bin dolar, 2018 yılında 43 milyon 95 bin dolar ve 2019 yılında da 34 milyon 106 bin dolarlık ithalat yapıldı.

ERZURUM 7 YILLIK DIŞ TİCARET

Erzurum'da son 7 yılda 163.8 milyon dolar ihracat, 253.7 milyon dolar ithalat olmak üzere toplam 417.6 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İlden yapılan dış ticarette ihracat payı yüzde 39,23, ithalat payı ise yüzde 60,76 oldu. İl 7 yıllık dış ticaret değeri bakımından bölge illeri sıralamasında 7'inci oldu.

ERZURUM 2013 -2017

Erzurum'da 2013 -2019 yılları arasında kaydedilen dış ticaret değerinin en yüksek olduğu dönem 72.8 milyon dolarla 2013 yılı olarak değerlendirildi. İlde, 2014 yılında 70.7 milyon dolar, 2015 yılında 56.2 milyon dolar, 2016 yılında 47.6 milyon dolar, 2017 yılında 55.3 milyon dolar, 2018 yılında 58.3 milyon dolar, 2019 yılında 56.4 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldı.

ERZURUM 2020 OCAK - HAZİRAN DIŞ TİCARET

Erzurum'dan bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 20 milyon 343 bin dolara yükseldi. Doğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen dış ticaret değeri geçen yıla göre yüzde 4,34 oranında azalırken, Erzurum'da yüzde 17,4 oranında geriledi. Erzurum'un bölge toplamında dış ticaret payı yüzde 3,42 oldu.

ERZURUM HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET

Ticaret Bakanlığı 2020 Ocak - Haziran Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum'da yılın ilk 5 ayında 9,2 milyon dolarlık ihracat, 11,1 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 20,3 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 6 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında düştü.

FİNTÜRK-6 KAPSAMINDA ERZURUM

Erzurum'da ekonomik istikrar ve güven süreci bankacılık verilerine de yansıdı. Tarım sektöründe kredi kullanım hacmi, sektördeki yatırımlara paralel olarak büyürken, il ekonomisini diri tutan ticaret sektörü de gelişim kaydetmeye devam etti. Tarım sektörü 1.3 milyar, ticaret sektörü ise 606.8 milyon tutarında kredi kullandı.

Erzurum'da yılın ilk yarısında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 71 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 733 kişi olarak kaydedildi.

ERZURUM 2020-6 DÖNEMSEL VERİLERİ

FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 2020-6'ya göre, dönemde Erzurum'da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 18 bin 425 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 799,7 TL olarak kaydedildiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 5 bin 589 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 7 bin 882 TL olarak belirlendi.

HAZİRAN BAZLI ERZURUM ARAÇ VARLIĞI

Erzurum'da Haziran ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 120 bin 58olduğu bildirildi. Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs ayına göre yüzde 0,13'lük artışla 120 bin 58, otomobil sayısı ise yüzde 0.14'lük artışla 59 bin 206'dan 59 bin 291'e yükseldi.

ERZURUM BİN KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ SAYISI

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum'da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 157.5; bin kişiye düşen otomobil sayısı 77.8, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.3, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 26.7 olarak hesaplandı.

ERZURUM HAZİRAN AYI ARAÇ DEVİR VERİLERİ

Erzurum'da 3 bin 761 otomobil, 95 minibüs, 17 otobüs, bin 281 kamyonet, 148 kamyon, 86 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 304 traktör olmak üzere toplam 5 bin 697 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum'da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 66,01 olarak kaydedildi.

ERZURUM'UN TAŞIT DEVİR PAYI

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum'un Haziran ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,32, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,52, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,46, ülke toplamında ise yüzde 0,51'lİk pay oluşturdu.

ERZURUM 2020 OCAK - HAZİRAN KAMU HARCAMALARI

Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 4 bin 291 TL'ye yükseldi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13.10, ülke toplamında yüzde 0,57'lik pay gösterdi. Erzurum iller kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği bakımından 18'inci sıradaki yerini korudu.

Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk 6 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,56, eğitim giderleri yüzde 30,95'lik pay oluşturdu.

ERZURUM VERİLERİ

2020'nin ilk 6 ayında Erzurum'da 628,4 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 872 bin TL çevre, 6,6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 378,3 milyon TL sağlık, 114,6 milyon TL din ve kültür, 1,0 milyar TL eğitim, 112,1 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,2 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

ERZURUM SAĞLIKTA 2'İNCİ SIRADA

Erzurum kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, Türkiye sıralamasında ise 21'inci oldu. İlde 6 aylık düzeyde 378.3 milyonluk sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

HAZİRAN 2020 ERZURUM'UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2020 Haziran döneminde Erzurum'da 378 milyon 319 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 519 milyon 870 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 876 milyon 660 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 2 milyar 570 milyon TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum'un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,71'lik oran gösterdi.

ERZURUM HAZİRAN DÖNEMİ ŞİRKETLEŞME VERİLERİ

2019 yılının ilk 6 ayında şirket kurulum sayısı bakımından 46'ıncı olan Erzurum, bu yılın Ocak - Haziran döneminde 10 sıra atlayarak 36'ıncı sıraya yükseldi.

ERZURUM OCAK - HAZİRAN VERİLERİ

İlde bu yılın 6 ayında 139 şirket, 8 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak - Haziran dönemi içinde 19 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 11 şirket, 5 kooperatif ve 35 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, ilde 6 ayda kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,51 gibi rekor bir düzeyde artış kaydetti. Artış oranı kurulan kooperatif sayısında yüzde 166.6, gerçek kişi ticari işletmesinde ise yüzde 77,7 oldu.

Tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 11,76 oranında artarken, tasfiyeye giren kooperatif sayısı yüzde 80 oranında geriledi. Bir yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 38,88 oranında düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 25, kooperatif sayısı ise yüzde 150 oranında arttı.

ERZURUM ŞİRKET SERMAYESİ

Erzurum'da bu yılın Ocak - Haziran döneminde kurulan 139 şirket sermayesinin 78,7 milyon TL olduğu kaydedildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı. İlin bölge şirket sermaye payı yüzde 13,24 oldu.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

Şirket kurulum sermayesi toplamı, 198 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 92,8 milyon, 327 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 196,8 milyon, bin 114 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 594,6 milyon olarak bildirildi. Erzurum'un şirket kurulum sermaye payı KUDAKA Bölgesinde 84,86, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde de yüzde 40,02 oldu.

ERZURUM MARKA

Erzurum marka üretimi bakımından haziran ayı kaydında bölgede 2'inhcüi sırayı aldı. 6 ayda 143 marka üretiminin gerçekleştiği ilde, haziran ayında yapılan marka başvurusu sayısı Mayıs ayına göre yüzde 71,42 oranında arttı.

TÜRKPATENT ERZURUM VERİLERİ

Erzurum'da bu yılın Haziran ayında 36; yılın ocak - haziran ayları toplamında ise 143 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. İl 6 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 39, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0.22'lik pay edindi.

ERZURUM OCAK - HAZİRAN SÜRECİ

Erzurum'da bu yılın ilk altı ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 36 müracaatla haziran ayı olarak kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21, haziranda 36 marka başvurusu gerçekleştirildi.

ERZURUM PATENT

Erzurum'dan Haziran ayında 6, bu yılın ilk altı ayında ise 17 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. İlden ocak ayında 1, şubat ayında 2, mart ayında 5, nisan ayında 3, haziran ayında ise 6 başvuru gerçekleştirildi.

HAZİRAN AYI VERİLERİ

DOSİAD tarafından kaydedilen araştırmaya göre Haziran ayında Erzurum'dan 6, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 6, Kuzeydoğu Anadolu'dan 6, Doğu Anadolu Bölgesinden 11, patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum'un Haziran ayı bölge patent payı yüzde 54,54 oldu.

ERZURUM İBRAZINDA ÖDENEN ÇEK VERİLERİ

Erzurum zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van'ın ardından 2'inci, zamanında ödenen çek tutarı bakımından ise Van ve Malatya'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı.

ERZURUM ÇEK SAYISI AYLIK DAĞILIM

Erzurum'da en fazla sayıda çek ödemesinin yapıldığı dönem 12 bin 865 çekle Haziran ayı, en yüksek tutarda çek ödemesinin yapıldığı dönem ise 427.6 milyon TL ile yine Haziran ayı olarak kaydedildi. İlde ocak ayında 8 bin 595, şubat ayında 5 bin 890, mart ayında 10 bin 221, nisan ayında 7 bin 990, mayıs ayında 3 bin 890, haziran ayında 12 bin 865 çek zamanında ödendi.

ERZURUM HAZİRAN AYI EKONOMİK DENGE

Erzurum dönemde, il geliri tahsilatı tutarında birinci, il geliri ve il kamu harcamaları tutarı bakımından Van'ın ardından 2'inci, il gelirinin gideri karşılama oranı sıralamasında ise 2. sırayı aldı. 2020'nin ilk 6 ayında ilde gelirin gideri karşılama oranı yüzde 25,16, gelir tahsilat oranı ise yüzde 32,53 olarak açıklandı.

ERZURUM HAZİRAN AYI VERİLERİ

Bu yılın ilk 6 ayında, Erzurum'da il geliri 2,5 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 822,7 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 3,2 milyar TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 25,16, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 32,53 olarak bildirildi.

ERZURUM BÖLGESEL ORTALAMALARI GEÇTİ

Erzurum'da 2020'nin 6 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 3,3 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 4 bin 291 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak - Haziran ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

ERZURUM VERGİ

Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 1 milyar 230 milyon TL tutarındaki verginin 609,7 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 49,56 olarak gerçekleşti

ERZURUM HAZİRAN AYI VERİLERİ

Erzurum Haziran ayı vergi tahsilat oranı yüzde 49,56 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4'üncü sırada yer aldı.

HAZİRAN AYI TAHSİLAT ORANLARI VE ERZURUM

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 44,89, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 48,83, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 46,38, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 38,34 oldu.

ERZURUM HAZİRAN 2020 KONUT SATIŞI

Erzurum'daHaziran ayında bin 299, yılın ilk altı ayında ise 3 bin 905 konut satışı gerçekleşti. İlde Haziran ayında satılan konut sayısı 2019 Haziran dönemine göre yüzde 226,3; Ocak - Haziran dönemi konut satış sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,24 oranında artış gösterdi.

ERZURUM HAZİRAN 2020 VERİLERİ

Erzurum'da Haziran ayında 696 ipotekli, 603 de diğer yollardan olarak toplam bin 299 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2019 yılı Haziran ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 1481, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 70,33 oranında artış gösterdi. 2019 yılının aynı döneminde 44 ipotek, 354 diğer yollardan 398 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM OCAK - HAZİRAN 2020 VERİLERİ

İlde bu yılın ilk 6 ayında bin 629 ipotek, 2 bin 276 ise diğer yollardan olmak üzere toplam 3 bin 905 konut satışı yapıldı. 2019 yılının Ocak - Haziran dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 327,55 oranında arttı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 16,84 oranında geriledi. Erzurum'da geçilen yılın Ocak - Haziran döneminde 381 ipotek, 2 bin 737 diğer yollardan 3 bin 118 konut satışı gerçekleşmişti.

ERZURUM FAAL MÜKELLEF

Covid19'la mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle kepenk kapatan Erzurum esnafı, haziran ayında yeniden performans yükselterek 2019 Aralık ayı ve 2020 Mayıs ayı dönemlerine göre sayı ve gelirde diriliş dönemine girdi.

Erzurum'da 10 bin 287 Gelir Vergisi, 8 bin 497 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 197 Kurumlar Vergisi, 14 bin 403 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 550 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 267 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2019 aralık ayına göre yüzde 2, 2020 Mayıs ayına göre yüzde 0,83 oranında arttı. İlde 2019 aralık ayında 21 bin 550, 2020 ocak ayında 21 bin 595, şubat ayında 21 bin 620, mart ayında 21 bin 679, nisanda 21 bin 724, mayıs ayında 21 bin 799, haziranda 21 bin 981 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

6 AYLIK DEĞİŞİM

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2019 yılı aralık ayına göre basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı 8 bin 318'den 8 bin 497'ye, gelir vergisi mükellef sayısı 10 bin 145'den 10 bin 287'ye, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 87'den 3 bin 197'ye, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 13 bin 991'den 14 bin 403'e, GMSİ mükellefi sayısı 7 bin 463'ten 7 bin 550'ye, KDV mükellefi sayısı 13 bin 29'dan 13 bin 267'ye yükseldi.

ERZURUM HAVA ULAŞIMI

Bu yılın ilk 6 ayında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 818, dış hatlarda 42, toplamda ise bin 860 olarak kaydedildi. İl'de uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 oranında geriledi.

6 AYLIK YOLCU VERİLERİ

Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Haziran ayları toplamında 224 bin 798 yolcuyu ağırladı. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 222 bin 971 iç hat, bin 827 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,61 olarak hesaplandı.

ERZURUM'DAN 6 AYDA 38 ÜLKEYE İHRACAT

Erzurum'dan bu yılın Haziran ayında 15, ocak - haziran ayları arasında ise toplam 38 ülkeye ihracat yapıldı. 15 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 14 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi.

Haziran ayında en fazla ihracat değeri Ukrayna, Azerbaycan ve ABD ile yapılan ihracatta kaydedilirken, yılın ilk 6 ayında en fazla tutarda ihracatın yapıldığı 3 ülke ABD, Gürcistan ve Irak oldu.

38 ÜLKE

Erzurum'dan bu yılın ilk 6 ayında ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İtalya, Kamerun, Katar, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Libya, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Ukrayna, Yemen, Yunanistan'a ihracat yapıldı.

ERZURUM SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI

Erzurum'dan haziran ayında 11, ocak - haziran ayları bütününde ise 16 sektör ihracat kaydetti.

Haziran ayında en fazla ihracat kaydeden 3 sektör Çimento, Kimyevi maddeler, madencilik sektörü; bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ise sırayla Otomotiv, kimyevi maddeler ve madencilik sektörleri olarak açıklandı.

SEKTÖRLERİN İHRACAT PAYI

Ocak - Haziran ayları kapsamında en fazla değerde ihracat kaydeden 5 sektörün ilden yapılan ihracat toplamı içindeki payı otomotiv sektöründe yüzde 22,07, kimya sektöründe yüzde 21,91, madencilik ürünleri sektöründe yüzde 20,30, demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 10,33, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe ise yüzde 9,90 oldu.

ERZURUM HAZİRAN AYI TÜFESİ

Erzurum İstatistik Bölgesi'nde, fiyatlar Mayıs ayına göre yüzde 1,45 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 13,64 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi'nde, fiyatlar 2019 Aralık ayına göre de yüzde 6,45 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 13,36 olarak kaydedildi.

HAZİRAN 2020 DÖNEMİ TÜRKİYE ORTALAMASI VE ERZURUM

TÜFE Haziran 2020 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi'nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,32 oranında yüksek çıktı. Bölgede TÜFE, 2019 yılı aralık ayına göre de yüzde 0.7 oranda artış gösterdi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 1,48, yıllık TÜFE ise yüzde 1,02 oranında yüksek olarak belirlendi.