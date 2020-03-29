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Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek ‘evde kal' mesajı verdi

Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı ‘evde kal’ şarkısını söyleyerek, Down sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara ‘evde kal’ mesajı verdi.

Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı ‘evde kal' şarkısını söyleyerek, Down sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara ‘evde kal' mesajı verdi.


30 yaşındaki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsün dünyada ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı 'evde kalın' çağrısı yaptı.

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