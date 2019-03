Down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

Erzurum'da, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları ziyaret eden Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Fahrettin Tunç çocuklara hediye verdi.

Merkez Aziziye ilçesindeki Özel Doğu Akademi Özel Rehabilitasyon Merkezindeki Down Sendromlu çocukları ziyaret eden Fahrettin Tunç ve şirket çalışanları çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdi. Okuldaki çocuklara çeşitli oyuncak ve hediyeler veren Tunç bu tür ziyaretlerini artarak çoğalacağını söyledi. Down ve engelli çocuklarla hükümetin, belediyeler ve kurumların ilgilendiğini ifade eden Tunç, "Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil genetik bir farklılık olmakla beraber aslında hayata artı 1 bir değer katmaktır. Maalesef birçoğumuz bu çocuklarla birlikte olmanın ve onlarla hayatı paylaşmanın güzel olduğunun farkında değiliz. Bu özel çocuklarla ilgilenmek ve onları sevindirmek müthiş bir mutluluk. Down sendromlu çocuklarımızla toplum olarak birlikte yaşamalıyız. Onlarla birlikte yaşamayı ve mutlu olmayı anlatabilmek de önemlidir. 21 Mart Down Sendromlular Gününün farkına varalım, unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından okul yönetimi ve öğrenci velileri Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Fahrettin Tunç ile yaş pasta kesti. Özel Doğu Akademi Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri diğer kurumları da okullarına beklediklerini söyledi