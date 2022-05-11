İhlas Haber Ajansı

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Dr. Çağatay Engin güven tazeledi

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası seçimi Erzurum’da yapıldı.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası seçimi Erzurum'da yapıldı.


Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi M. Çağatay Engin yapılan seçimde güzen tazeledi. Tabipler Odasında yaptığı çalışmalarla göz dolduran ve ikinci kez Erzurum Tabip Odası Başkanlığına seçilen Engin, "Seçimimize katılıp oy kullanan bütün üyelerimize teşekkür ederiz. İnşallah bu dönemde de odamız üyelerine hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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