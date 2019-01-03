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Dr. Ömer Atakan Soğur: “Verem, tedavisi olan bir hastalıktır”

Verem Haftası nedeniyle Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Ömer Atakan Soğur, verem mikrobunun özellikle kış aylarında daha çok görüldüğüne işaret ederek “Verem mikrobu, herhangi bir nedenle tedavi görmemiş veya düzenli olarak tedavi görmeyen hastalardan havayolu ile bulaşmaktadır” dedi.


Hastalığın öksürme veya hapşırma yoluyla bulaştığına dikkati çeken Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Atakan Soğur, “Bu nedenle özellikle kış aylarında ve toplu yaşanılan yerlerde (kışla, yurt vb.) bulunduğumuz yerleri havalandırmak korunma için önemlidir. Özellikle şiddetli öksürük, öksürükle beraber kan tükürme, nefes darlığı yaşayan, gece terlemeleri ve kilo kaybı olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Verem, tedavisi olan bir hastalıktır. Tedaviye başlanılmasının ardından bulaştırıcılık kısa süre içerisinde azalmakta ve kaybolmaktadır.” şeklinde konuştu.

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