Drone haberciliğe değer kattı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nce “Demokrasi için medya, medya için demokrasi” Projesi kapsamında düzenlenen drone kursu tamamlandı. Kursu değerlendiren DAGC Başkanı Özsoy, dronenin habere ve haberciliğe yeni bir bakış açısı getirdiğini söyledi.

Erzurum ve bölge illerinden gazetecilerin katıldığı Drone Eğitimi tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezindeki Sway Otel'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen kursun ikinci gününde Sapmaz Havacılık eğitmeni Abdurrahman Üstünel, kumanda edilebilir sistemler, itki ve aviyonik sistemler ile bakım ve onarım konularında bilgiler verdi. 12 saatlik teorik eğitimin ardından katılımcılar, 4 saat süren pratik uçuş eğitiminde drone uçurma deneyimi yaşadı. Eğitimde dronenin çalıştırılması, kalkışı, havadaki hareketler fotoğraf ve video çekimi, rüzgar ve hava şartları ile ilgili bilgiler aldı. Kurs sonunda gazeteciler yazılı sınava girerek bilgilerini ölçtü. Kursun kapanışında ise Sapmaz Havacılık İHA Eğitmeni Abdurrahman Üstünel, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'a İHA Eğitimiyle ilgili bir dosya sundu. Eğitmen Üstünel, kursa katılanların sertifika ve ehliyetlerinin bir süre sonra gönderileceği bilgisini verdi.

Kursla ilgili değerlendirmede bulunan Özsoy, gazetecilerin teknolojinin imkanlarından faydalanmasını sağlamak maksadıyla “Demokrasi için medya, medya için demokrasi” projesi kapsamında Medya Atölyesi Mesleki Eğitim çalışması adı altında bu eğitimi düzenlediklerini ifade etti. Avrupa Birliği'nce desteklenen programa Erzurum ve bölge illerindeki yerel ve yaygın ajans, televizyon, internet ve gazetelerden muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin katıldığını anlatan Özsoy, dünyaya yukarıdan bakan dronenin habere ve haberciliğe değer kattığını söyledi. Özsoy. İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot sertifikası bulunmayanların drone kullanmasının yasak olması sebebiyle eğitimin önemli olduğunu belirtti.