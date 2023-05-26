DSİ Bölge Müdürü Yavuz, dev projeleri inceledi

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz; Hınıs Başköy Barajı ve Sulaması ile Pasinler Söylemez Barajı'nda bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, incelemeleri çerçevesinden ilk olarak beraberindeki ekiple ve Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren ile birlikte, Başköy Barajı sulaması şantiye binasında bir toplantı projenin son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Hınıs ilçesi Bellitaş Mahalle Muhtarını da alarak Mahallede bulunan Taşkın Koruma Tesisinde incelemelerde bulunan. Bölge Müdürü Yavuz, çalışma arkadaşları ile birlikte Hınıs Başköy Barajı çalışma sahasında çeşitli incelemelerde bulundu. DSİ ekibi, Pasinler Söylemez Barajı şantiye binasında yapılan toplantıda yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı ve şantiye sahasında yürütülmekte olan çalışmaları yerinde incelediler.

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki ekiple birlikte Başköy Barajı sulaması şantiyesinde, Hınıs ilçesi Bellitaş Mahallesinde bulunan Taşkın Koruma Tesisinde, Hınıs Başköy Barajında ve Pasinler Söylemez Barajı'nda incelemelerde bulunduklarını belirterek, “ Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda can ve mal güvenliğine önem veriyor bu doğrultuda çalışmalarımızı yerinde takip ediyoruz.” dedi.

Başköy Barajı sulamasıyla 205 bin 350 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle sulayıp ürün deseninin ve istihdamın da artacağını söyleyen Yavuz, “Bölge ve yurt ekonomisine 1 milyon 27 bin TL katkı sağlayacak olan Başköy Barajı ve bileşenlerinin tamamlanması için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Bölgemizin en önemli projesi olan Pasinler Söylemez Barajında 1 milyon 294 bin metreküp Depolama Hacmi ile Kurulu Gücü 53.14 MW HES ile 220 Milyon KWh Enerji üretip, 349 Bin 690 Dekar tarım arazisinin modern sulama sistemiyle suyla buluşturacak olan projenin ivedilikle hayata geçmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor. Gayretimiz ulaşım yollarını bir an önce tamamlayıp gövde kazısına başlamak içindir. Çalışmalarımızda bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.