Dualı Gömlekler, Atatürk Üniversitesinde sergileniyor

Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği Dualı Gömlekler, Türkiye'de ilk defa Atatürk Üniversitesinde sergilendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuayesinde, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve Hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun liderliğinde 17 kişilik ekibin, 4,5 yıllık çalışmalarının ardından celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı 26 gömlek, Almanya'nın Köln şehrinden sonra ilk defa Atatürk Üniversitesinde sergilendi.

Kare ve yıldız gibi geometrik şekillerin yanı sıra Kadem-i Saadet, Süleyman mührü, Zülfikar ve lale gibi anlamlı motiflerin yer aldığı ve Osmanlı padişahlarının savaş kazanmak, nazardan korunmak ve şifa bulmak gibi pek çok sebeple giyindikleri Dualı Gömlekler Sergisinin Açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı.

Serginin açılış konuşmasına, “Bugün bir tarih, bir ecdat buluşması gerçekleştiriyoruz. Bizler geçmiş ve gelecek arasında bir köprü işlevi görmekteyiz” sözleriyle başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dönemlerin ekonomiden teknolojiye kadar şartları farklı farklı da olsa bütün zamanları kapsayan bir tarih ve şuur bilinci olduğunu söyledi.

“Üç Kıtaya Adaletle Hükmetmiş Ecdadımız Gibi İnsanlık Adına Çalışacağız”

Çomaklı: “Tarihimizden aldığımız misyon ve hedefleri gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Bu nedenle, öncelikle belirtmek isterim ki bizleri tarihimizle buluşturan bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu sergide emeği geçen Ayşe Vanlıoğlu ile Dr. Mehmet Vanlıoğlu ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Yüce Rabbimiz Furkan Suresi 77. Ayette şöyle buyuruyor; “Ya Muhammed de ki; Duanız olmasa Rabbim size niye değer versin.” Bu ayetteki dua kavramı sadece bildiğimiz dua anlamında değildir. İman ve ibadeti de kapsayan bir anlama sahiptir. Bu ayetten yola çıkarak diyebiliriz ki insan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla ilerlemek için gönderilmiştir. Çalışmak bir fiili duadır. Biz üç kıtaya adaletle hükmetmiş ecdadımız gibi insanlık adına çalışacağız. Akıl ve kalp dengesini kurarak hem bu dünyanın hem de ahiret hayatının imarına çalışacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünden mezun olan Dr. Mehmet Vanlıoğlu, eşi Ayşe Vanlıoğlu ile birlikte hazırladıkları Dualı Gömlekler Sergisini Erzurum'da görücüye çıkarmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gömleklerin tasarımını eşinin yaptığını yazıları ise tekstil kalemi ve boya ile kendisinin yaptığını belirten Mehmet Vanlıoğlu şunları söyledi: “Üzerlerinde yazılı ayet, hadis ve dualarla kişi kendini daha güvende, moral, motivasyon olarak daha yükseklerde hissediyor. Dualı gömlekler sadece padişahlarla anılsa da şehzadeler ve vatandaşlarda kullanmış. O dönemlerde herkes çevresindeki hattatlara yazdırdıkları gömlekleri giymişler.”

Okunan dualarla açılışı yapılan Dualı Gömlekler Sergisi, 28 Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek.