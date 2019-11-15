Dudak dolgusuyla dudaklardaki şekil bozukluklarına son

Biran Ekici, dudak dolgusu hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Biran Ekici, “İnsanların doğuştan veya günlük hayatta yaşamış oldukları bir takım olaylar sonucunda dudaklarında aşınmalar ya da şekil bozuklukları görülmektedir. Bu tür sıkıntılar kişinin kendine olan öz güveninin sarsılmasına neden olabilir. Bu gibi sorunları aşmak adına kişilerin dudak dolgusu yaptırmaya yöneldiği görülmektedir. Kadınlar açısından düşünmek gerekirse; güzelliklerine ve çekiciliklerine oldukça fazla önem veren kadınlar dudaklarının daha dolgun ve parlak görünmesi adına her türlü yolları denemektedirler. Tabi bu işlemleri yapmalarının altında yatan sebep güzel görünmenin yanı sıra kendilerine olan güvenin de tazelenmesini sağlamak olduğu da bilinmektedir” dedi.

İnsan vücudunda hiyalüronik adı verilen asidin oldukça fazla bir öneme sahip olduğunu ifade eden Ekici, “Bu asit kişinin vücudunda azalma göstermesi hatta tamamen tükenmesi halinde cilt üzerinde bir takım değişiklikler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yaşanan değişikliklerin başında cildin herhangi bir bölgesinde çizikler veya kırışmaların meydana çıkması gelmektedir. Genellikle bu asidin dudak bölgelerinin civarlarında varlık göstermesi nedeni ile asidin eksilmesi durumlarında dudaklara olan zararı gözler önüne serilmektedir. Dudaklarında çizikler oluşan veya kırışmalar oluşan bir kişide hiyalüronik asidin tükenmekte olduğu gerçeğine ulaşmamız kaçınılmaz olmaktadır. Bu gibi sıkıntılı durumlar ile başa çıkmak adına yardımcı olarak dudak dolgularının yapılması bir çözüm olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yapılan dudak dolgusu sayesinde hiyalüronik asidin artırılması hedeflenir. Bu sayede de dudakların daha güzel ve daha dolgun bir görüntü alması sağlanabilmektedir” açıklamalarında bulundu.