İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlu kavşağında feci kaza: 3 yaralı

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Dumlu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Dumlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dumlu Mahallesi girişinde bulunan Jandarma Karakolu yanındaki kavşakta Dumlu'dan ana yola çıkmakta olan bir kamyona Erzurum istikametinden gelip Tortum istikametine giden Uzundere Kaymakamlığı hizmetinde olduğu bildirilen resmi bir arazi makam aracının çarpması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Kaza da kamyon yol kenarındaki eve çarparak durabildi.


Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.


Erzurum istikametinden gelen arazi aracının Uzundere Kaymakamlığı hizmetinde olduğu makam aracı içinde Uzundere Kaymakamı olmadığı, araçta bulunanların Kaymakamlık Personeli olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.