Dumlu MHP'ye geri döndü

İYİ Parti'nin Erzurum'daki Kurucu İl Başkanı olan İbrahim Dumlu, yuvaya resmen geri döndü.

Beraberindeki 300 kişi ile birlikte MHP saflarına resmen katılan İbrahim Dumlu, 2019 yılında istifa etmiş ve istifasının hemen ardından siyaseten tüm desteğini Cumhur İttifakına vereceğini açıklamıştı.

Dumlu'nun MHP'ye dönüş rozetini ise, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın taktı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında gerçekleştirilen katılım, Ülkücü camiada büyük memnuniyet uyandırdı.

Dumlu istifa etmişti

Dumlu, Kurucu İl Başkanı olduğu İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için HDP'ye göz kırpmasına tepki göstermiş ve “Bizim töremiz de bellidir, mayamız da bellidir. Hal böyle iken bizim Türk-İslam davasından başka davamız olmamıştır, olmayacaktır. Ancak geldiğimiz nokta göstermiştir ki; içinde bulunduğumuz bu siyasi platformun, bizim gibi düşünen Ülkücülerle ortak bir paydası, ortak bir dokusu ve de ortak bir hedefi kalmamıştır. Değil işbirliği, uzlaşı ya da uyum, HDP ile aynı istikamete bakıyor olmak bile bizim ve bizim gibiler için büyük bir zuldür ve töreden uzaklaşmakla eş değerdir. Ucunda ister ikbal, ister mevkii ya da makam ve isterse dünyevi menfaat olsun, hiç farketmez. Bizim kökümüz de bellidir, kökenimiz de; rotamız da bellidir yönümüz de. Bu sebepten dolayı bilinmelidir ki; bundan böyle bizim safımız, Cumhur İttifakı'nın yanıdır ve dahi Cumhur'dan yanadır. Kurucu Erzurum İl Başkanı olduğum İYİ Parti ile bundan böyle uzaktan veyahut yakından hiçbir bağım kalmamıştır. İYİ Parti'den ve İYİ Parti'deki tüm görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” diyerek istifa etmişti.

Doğru karar almışım

O zamandan bu zamana Cumhur İttifakı ile birlikte hareket eden İbrahim Dumlu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Benim istifa ettiğim tarihin üzerinden 4 yıl geçti ve şu kadarını ifade etmeliyim ki, ben yuvama zaten geri dönmüştüm, bu davaya hizmete zaten devam ediyordum. Parti yöneticilerimiz alicenaplık gösterdiler, rozet takarak şahsımızı onore ettiler. Allah hepsinden razı olsun, Allah hepsini var etsin. İYİ Parti'nin bugünkü durumuna ve terörle aynı çizgide yürüyor oluşuna bakıyor ve Allah'a hamd ediyorum. İstifa etmekle çok isabetli ve de doğru bir karar almışım” diye konuştu.