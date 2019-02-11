İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Epilepsi Günü kutlandı

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü Erzurum’da Sakatlar Derneği İl Şubesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü Erzurum'da Sakatlar Derneği İl Şubesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.


59 yıllık ve 62 şubesi olan Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları ve Epilepsi ve Yaşam Platformu İşbirliği ile birlikte Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Sakatlar Dernek Başkanı Sadullah Efe ve vatandaşlar katıldı.


Düzenlenen programda Dr. Hamit Çelik, Dr. Ahmet Yıldırım ve Psikolog Burcu Gül epilepsi hastalığı hakkında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.