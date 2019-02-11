Dünya Epilepsi Günü kutlandı

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü Erzurum'da Sakatlar Derneği İl Şubesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

59 yıllık ve 62 şubesi olan Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları ve Epilepsi ve Yaşam Platformu İşbirliği ile birlikte Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Sakatlar Dernek Başkanı Sadullah Efe ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda Dr. Hamit Çelik, Dr. Ahmet Yıldırım ve Psikolog Burcu Gül epilepsi hastalığı hakkında bilgi verdi.