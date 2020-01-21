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Dünya Mucit Çocuklar Günü'nde minik mucitler Forum Erzurum'da buluştu

Mucit Park Bilim ve Fikir atölye çalışmaları ile 300 çocuk, Forum Erzurum’da keşfe çıktı.

Mucit Park Bilim ve Fikir atölye çalışmaları ile 300 çocuk, Forum Erzurum'da keşfe çıktı.


Erzurum ve çevre illerin yaşam ve eğlence merkezi Forum Erzurum, çocukların hafta sonu eğlencesini ikiye katlayacak atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı.


Forum Erzurum ve Erzurum Teknik Üniversitesi Mucit Park Ekibi işbirliği ile Mucit Park atölye çalışmaları kapsamında; robotik kodlama, 3D tasarım ve üretim, mekanik öğretiler, sanal gerçeklik, ahşap çalışmaları ve ilginç deneyler içeren fen bilimleri atölyesi gerçekleşti. Aileleri ile birlikte katılan farklı yaş aralıklarındaki 300 çocuğa hem eğlenceli hem de öğretici eğitimler verildi.


Forum Erzurum'da ücretsiz olarak çocuklar için organize edilen Mucit Park Bilim ve Fikir Atölye çalışmalarına ETÜ rektörü Prof Dr.Bülent Çakmak ve ekibi de eşlik etti.

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