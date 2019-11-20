Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı

Etkinliğe Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, başhekimler, İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, sendika temsilcileri, sağlık çalışanları, yenidoğan ünitesinde başarıyla hayata tutunan mimikler ve aileleri katıldı. Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu, Türkiye'de yılda yaklaşık 150 bin prematüre bebeğin dünyaya geldiğini ve Nenehatun Hastanesinde de yılda yaklaşık bin 100 prematüre bebeğin tedavi edildiğini belirtti.

Etkinlik, prematüreyi simgeleyen mor renk konseptiyle hazırlandı. Katılımcılar da mor aksesuarlarını takarak etkinliğe destek oldular. Bir doğum günü partisi havasında geçen etkinlik, minik çocuklara yaşama tutunma üstün başarı belgesi verilmesi ve pasta kesilmesi ile devam etti.