Dünyada ünlü yıldızların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar

Dr. Atilla Fesli, ünlülerin tercih ettiği estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Atilla Fesli, ünlülerin neredeyse hepsinin tercih ettiği estetik operasyonlarını şöyle sıraladı:

“Dudak Dolgusu

Plastik cerrahinin büyüleyici imkanlarına giden yolun kapısı birçok ünlü isim için dudak dolgusu ile açılıyor. Ufak bir dokunuş ile çoğunlukla üst dudak biraz daha belirgin hale getiriliyor ve hastalar çok geçmeden kendilerini daha fazlasını ister bir vaziyette tekrardan doktorlarının muayenehanelerinde buluyorlar. Yani kısacası dudak dolgusunu ünlülerin yaşamında adeta bir Estetiğe Giriş 101 dersi olarak konumlandırabiliriz

Burun Estetiği

Kişilerin ünlü olup olmadıklarını belirleyebilecek hale gelmiş bir diğer estetik operasyon ise burun ameliyatı. Hastalar yüzlerinin zarafetine engel olduğunu düşündükleri burun kemerlerini aldırmak ve belki de burun kanatlarının biraz daha minik ve uslu durmalarını sağlamak için bıçak altına yatmak istiyorlar. Bu estetiğe sağlık sorunları nedeniyle başvurmuş olan hasta sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Fakat onlar da madem ağız burun dağılacak, bari ortaya şöyle hoş ve alımlı bir şeyler çıksın diye düşünüyor ve burunlarını biraz derleyip toparlatmayı tercih ediyorlar. Sonuç ise ne kadar doğal olursa o kadar başarılı oluyor.

Hollywood Estetiği

Blogumuzda daha önce de bahsettiğimiz Hollywood Estetiği, adından da anlaşılabileceği bir şekilde ünlü yıldızlar arasında çokça tercih ediliyor. Bunun sebebi ise yanakların iç kısmından alınan fazla dokunun gitmesiyle yanak bölgesinde oluşan karakteristik çöküklük. Böylelikle yüz çok daha zarif ve ince görünüyor, hastaların çok daha zayıf ve etkileyici bir ifadeye kavuştuğu gözleniyor.

Bu işlem yüz konturunun köşeli olduğu ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde yapılan bir üç genleştirme işlemidir diyebiliriz. Literatürdeki ismi Bichektomy olarak da geçiyor. Hollywood Estetiği yüzde hiçbir iz bırakmıyor. Sadece ağız içinden 1 cm'lik bir kesi ile yanaktaki fazla yağ yastıklarının çıkarılması ile gerçekleşiyor. Lokal anestezi altında yapılabilen ve yaklaşık 30 dk. süren son derece konforlu bir operasyon. Basit gibi görünen bu operasyonda plastik cerrahın bu konudaki deneyimi kritik bir önem taşıyor. Alınacak yağ miktarı kişinin yüz şekline göre belirlenmesi gerekli. Çene/yanak üçgeninin kişiye özel oluşturulması ve operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi, plastik cerrahin bu konudaki tecrübesi ile doğru orantılı oluyor.

Göz Kapağı Estetiği

Gözler yüzdeki en etkileyici bölgeyi oluşturuyor. Gözlerdeki ifade, kişinin tüm ifadesini belirleyebilecek bir güce sahip. Gözlere ifadeyi veren ise çoğu zaman göz çevresindeki doku oluyor. Bu da demek oluyor ki sarkmış veya kırışmış göz kapakları kişilerin çok daha yaşlı ve yorgun görünmelerine neden oluyor. Ünlü isimler arasında da hızla fark edilen bu durum da karşımıza göz kapağı estetiğini çıkarıyor.

Bu estetikte uygulanacak birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemler estetik cerrahın tercihine bağlı olmakla birlikte temel olarak şu işlemlerle uygulanıyor: üst göz kapağından mekik şeklinde bir deri-kas tabakası çıkarılarak derideki gevşeme gerginleştiriliyor. Hastanın ihtiyacına göre göz çukuru içindeki yağlardan bir kısım çıkarmak gerekebiliyor. Yapılacak işlemler bittiğinde kesi yeri tam göz kapağı kıvrımına oturtulmuş olacağından oldukça belirsiz bir iz oluşuyor. Alt göz kapağında tam kirpiklerin altından bir kesi ile giriliyor. Fazlalık kas, göz çukuru yağı ve gerektiği kadar deri çıkarılıyor. Gerekirse torbalanmayı düzeltmek için kas tabakasına takviye yapılıyor. Eğer ektropion gelişmişse kama şeklinde bir kısım alt göz kapağı çıkartılır ve gerginlik sağlanır. Kesi dikildiğinde alt kirpiklerin altında yerleşen yara izi zamanla oldukça belirsiz hale gelir.

Yüz Germe Estetiği

Belli bir yaşa erişmiş isimler çok geç olmadan hemen ameliyat masasına yatarak eski gergin ve pürüzsüz ciltlerine kavuşmayı istiyorlar. Yalnız yüz germe sadece bir cilt germe işlemi değil. Cilt çok esnektir ve yük taşıyan bir doku değildir. Sadece cilt germe yapılan hastaların cildi çok kısa zamanda eski haline geri döner. Fakat cilt altı dokularınıza da müdahale edildiğinde daha uzun süreli sonuçlar elde edilebilir.

Yaşlanma süreci sadece sarkmaları değil doku küçülmelerini de içerdiğinden sadece gergin bir yanak hastayı daha genç göstermez. Doğru vektörde germe ile birlikte, karından alınan doku kokteyli uygulamaları ile, eksik dokularda tamamlandığında daha genç ve dinamik bir yüze görünümüne kavuşulur.”