Dünyanın yüksek irtifaya sahip 7-8 havuzundan biri olan ve Avrupa'nın da şehir merkezindeki iki adet olimpik kategoriye ait yüzme havuzu arasında yer alan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde adeta dünyanın yüzmede yüksek irtifa üssü haline geldi.

Erzurum GSİM'ye ait tam olimpik yüzme havuzu konumu itibari ile yüzmede yüksek irtifa kampları konusunda dünyanın çekim merkezi oldu.

Artık Dadaşlar diyarına sadece yaz futbol kampları ve buz ile kış sporlarında değil yüzmede de Yüksek İrtifa Kampları için dünyanın ve Avrupa'nın elit sporcuları akın ediyor.

Yaz aylarından beri bir çok ülkenin elit sporcularına yüksek irtifa kampları için ev sahipliği yazan Erzurum GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzu, bugünlerde genç ve büyükler milli takım sporcularını ağırlıyor. Aynı zamanda kulüplerin elit yüzücüleri de Erzurum'da kamp yapıyor.

Dünya ve Avrupa ülkeleri Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için adeta Erzurum'da kamp yapmak için sıraya girmiş durumda. Haftanın 7 günün adeta 7/24 yüzücülerin akınına uğrayan Tam Olimpik Yüzme havuzu, dünyanın yüzme üssü haline geldi.

TÜRKİYE'NİN DEV KULÜPLERİ ERZURUM'DA

Türkiye Genç Milli Takımı sporcuları,Avrupa şampiyonası için Erzurum'da hazırlıklarını sürdürürken, Büyükler Milli Takımı sporcuları da Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarına hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Enkaspor, Atlantis, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının yanı sıra Mersin TED Koleji de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yüksek irtifa kamp merkezi için Erzurum'u seçti.

Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı da 29 Ocak 2020 tarihinde kamp için Anadolu'nun Zirvesi Erzurum'un yolunu tutacak.

MİLLİLER YÜZME HAVUZUNDAN ÇIKMIYOR

Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapan Milli yüzücüler adeta havuzdan çıkmıyorlar. Günde dört saat havuzda yüzme antrenmanları yapan milli yüzücüler 2 saatte kara çalışması yaparak kondisyon depoluyor.

Aynı zamanda İzmir TOHM Antrenörü olan Erkan Mutlu kendilerinin 16 sporcu ile Erzurum'da olduklarını, şu anda Türkiye'nin diğer kulüplerinden 70 dolayında elit ve milli yüzücünün Erzurum'da kamp yaptığını söyledi.

YÜZME HAVUZUNUN ŞEHİR MERKEZİNDE OLMASI AVANTAJ

Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzuna övgüler yağdıran Milli Takım Antrenörlerinden Erkan Mutlu, “Erzurum'a ilk geldiğimiz günden beri gerek GSİM İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, gerek ilçe ve şube müdürlerimiz, gerekse personel bize inanılmaz ilgi gösteriyor ve destek veriyorlar. Oteller çok güzel, yemekler harika. Biz burada kendi evimizdeymiş gibiyiz. Haftada üç kez cağ kebap yiyoruz. Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu sadece Dadaşların değil, Türkiye'nin gurur duyduğu bir tesis. Hatta Avrupalılar bile bu havuzu en az bizim kadar sahipleniyorlar. Çünkü bu havuzun eşi benzeri çok az. Dünyada 7-8'tane, Avrupa'da ise sadece iki tane var, bu yüzme havuzundan. Yüzme havuzunun şehir merkezinde olması çok büyük bir avantaj. Avrupalıları en çok cezbeden konuda bu” dedi.

İTALYAN ANTRENÖRDE VAR

Türkiye Yüzme Milli Takımı, bugünlerde Erzurum'da yoğun tempoda lüksek irtifa kampı yapıyor.

Fatih Yıldırım, Levent Camuşcuoğlu, Umut Özbek, Volkan Burak Tuncil, Eray Açıkgöz, Erkan Mutlu gibi antrenörlerin yanı sıra aynı zamanda Kayseri TOHM'da görev yapan İtalyan Antrenör Ceroda Rosso'da kampte yer alıyor. İtalyanların eski olimpiyat sporcusu Cerodo Rosso tecrübelerini Türk Meslektaşları ve sporcularla paylaşıyor.

Yıldırım:Erzurum'dan memnunuz

Yüzme Milli Takım Baş Antrenörlerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörlerinden Fatih Yıldırım, Erzurum'da kamp yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Burası mükemmel bir yer. Havuz da her şey süper. Gençlik ve Spor İl Müdüründen tutunda, tesis müdürü Hikmet Palandöken ve mesai arkadaşları bize müthiş yardımcı oluyor. Kondisyon salonunun da hizmete girmesi ile burası dört dörtlük bir yüksek irtifa yüzme kamp merkezi oldu” dedi. Milli Takım Antrenörü Eray Açıkgöz, Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nun dünyanın merkezi olduğunu söyledi.

AÇIKGÖZ: BURASI İDEAL BİR YER

Avrupa'nın şehir merkezinde yüksek rakımdaki tek yüzme havuzu olduğunu belirten Yüzme Milli Takım Baş Antrenörlerinden Eray Açıkgöz, “Burası sadece Avrupa'nın değil dünyanın da merkezi. Artık buraya sadece Avrupalılar değil, dünya akın ediyor. Çünkü yüksek irtifa kampı için Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu ideal bir yer” dedi.

Bu arada 3 Ocak 2020 tarihinden itibaren start alan Milli takım kamplarında kapsamında, en son kafile 17 Şubatta Erzurum'dan ayrılacak.