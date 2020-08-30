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Duralar Köyü'nde gece yarısı korkutan yangın

Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Duralar mahallesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu.

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Duralar mahallesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında Bekir Çakışkan'a ait ahşap ev tamamen yanarken Sırrı Çalışkan'a ait ev ise kısmen yandı.


Gece yarısı saat 01:30'da mahalle sakinlerince fark edilen yangın Oltu itfaiyesine bildirildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede köye ulaştı ve yangına müdahale etti. Mahalle halkının da yardımları ile yangın sabaha karşı 05:00 sularında tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

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