Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun gösteriyor

Dr. Karaca Başaran, düşük kaşların öfkeli ve yorgun gösterdiğini söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Karaca Başaran, “Yorgun, öfkeli, uykusuz ve cansız bir yüz ifadesi oluşturan kaş düşüklüğü, günümüzde orta yaşlarda olan hemen herkesin şikâyetçi olduğu estetik sorunlardan biridir ve yine alın kırışıklıkları bir çok kişinin derdi. Ancak bu durumlar çözümsüz değil. Doğal yaşlanma prosesi sırasında güneşe maruziyet, çevresel faktörler, yer çekimi, konsantre olmak ve gözlerini kısarak bakmak gibi tekrarlayan hareketler alın yüzeyinde çizgilerin oluşmasına neden olur. Birçok hasta bu çizgilerin genel estetik görünümleri üzerindeki negatif etkiden rahatsızdır ve bu rahatsızlıklarını gidermek için alın germe cerrahisini tercih eder. Modern cerrahideki ilerlemeler sayesinde günümüzde hastalara; çok küçük kesilerin kullanıldığı ve bu kesilerin de saç hattı nedeniyle hiç görülmediği alın germe seçenekleri sunabilmektedir. Alın germe için iyi adaylar: Alında derin, yatay kırışıklıklar, kaşlardaki düşüklük nedeniyle öfkeli veya yorgun görünüm, kaşlar arasında ve burnun üst kısmında çizgilenme olanlar” dedi.

Dr. Başaran kullanılan yöntemleri şöyle sıraladı:

“Koronal Kesi Tekniği: Yaygın kullanılan bu alın germe tekniğinde sıklıkla saçlar tarafından örtülen bir kesi kullanılır. Kesi kulakların üstünden başlar ve kafatası derisinin üzerinden devam eder. Bazı hastalarda saç hattında yükselmeden kaçınmak için insizyon saç hattının önünden geçer.

Endoskopik Alın Germe: Bu sınırlı kesi tekniğinde cerrahi görüntü amacıyla bir endoskop (ucunda ışığı olan ince bir tüp, bir video kameraya bağlıdır) kullanılır. Uzun bir kesi yerine kafatası derisindeki birkaç tane kesiden bu endoskop yerleştirilir, böylece iyileşme dokusu en aza indirilir ve iyileşme periyodu kısalır.

Diğer Sınırlı kesi Teknikleri: Bazı sınırlı kesili alın germe teknikleri bir endoskop kullanmadan yapılabilmektedir. Düşük kaşları germek için şakak bölgesinde küçük kesiler yapılabilir, kaş çatmaya bağlı çizgileri düzeltmek için ise üst göz kapağı kesileri tercih edilebilir.”