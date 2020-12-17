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Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

Olur Ormanağzı Mahallesi’nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.

Olur Ormanağzı Mahallesi'nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi ile Olur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile protokol imzalayarak kiralama yöntemiyle fabrikayı devraldı.


Fabrika devir işlemlerinin ardından makina takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak. Fabrikada dut pekmezinin yanında kuşburnu ezmesi, elma kurusu, meyve suyu gibi birçok marmelat üretilecek.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, “İş adamlarımızla birlikte bölge ekonomisine katkıda bulunmak için bir çok ilçemizde yatırımlarımıza başladı. Yatırımlarımızı peyderpey devam ettireceğiz” dedi.

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