(Düzeltme) Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Senaryo gereği Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde çıkan yangında hastaların sevki başarılı şekilde uygulandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Beyin Cerrahi Servisinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin çalışması gerçeğini aratmadı.

Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, Şehir hastanesi olarak başarılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her zaman afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yangın halinde teorik olarak hazırlıklarımızı bugün pratik uygulaması olarak neler yapılabilir eksiklerimiz neler bunları tespit etmek için böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Yangın sırasında söndürme ve hastaların nakli konusunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak yaptık. İnşallah böyle bir afet yaşamayız ancak hazırlıklı olmak için bu tarz tatbikatlar yapmamız çok faydalı olacak. Başarılı bir şekilde tatbikatı gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.