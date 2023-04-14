Düzgün AVM Dadaşkent'te hizmete girdi

Erzurum'un yerli firmalarından Düzgün Market, AVM konseptindeki 23'ncü ve en büyük şubesini Dadaşkent'te açtı.

Açılış törenine Vali Vekili Murat Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ve yapılan duanın ardından protokol mensupları kurdele kesti. Davetliler daha sonra hep birlikte mağazayı gezdi.

Mağazada 50 kişi istihdam edilecek.