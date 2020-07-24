İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzgün market 18'nci şubesini törenle açtı

Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi.


Düzgün Marketler'in Yıldızkent TOKİ Şubesi dualarla hizmete açılırken, Erzurum'daki şube sayısı ise böylece 18'e yükselmiş oldu.


Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum'da istihdam sağlayıp katma değer üretiyor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.


Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Türkiye Parekendeciler Federasyonu Genel Başkanı Ömer Düzgün tarafından kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.