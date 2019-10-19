Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce ebelere yönelik Doğuma Bakış Eğitimi programı düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen EBELERİN DOĞUM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ beş gün sürdü.

Erzurum, Nene hatun Kadın Doğum Hastanesi, Oltu, Hınıs, Horasan, Pasinler, İspir, Tekman ve Çat ilçelerinden toplam 17 ebe hanım katıldığı eğitimde ebeler bilgilendirildi.

Eğitim sonunda katılımcılara Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, tarafından katılım belgesi ve hocalara da teşekkür belgesi verildi. Katılımcılara bir teşekkür konuşması yapan Bedir şunları söyledi; “Ebelik mesleği insanlığın doğuşundan itibaren var, Belki de tarihin en eski mesleklerinden biri olup çok kutsal bir mesleklerden birisidir. Yeni doğan bebeğe dokunan, doğumunu gerçekleştiren sizlersiniz, dolayısıyla çok önem arz eden bir göreviniz var. Gelişen dünyada bilgi yenileme ihtiyacı doğuyor, Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor, yeni yaklaşımlar oluyor dolayısıyla bizde Erzurum ilinde Anne Çocuk sağlığını daha iyi bir noktaya getirmek, doğumların daha iyi daha aktif daha sağlıklı daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek amacındayız. Sağlık hizmetlerinde kendi açımızdan en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz 4.cüsünü düzenlediğimiz yeni yaklaşımlara yönelik, güncelleme tarzında hocalarımızın katkılarıyla, Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda, Kamu Hastaneleri stantları çerçevesinde bir haftalık Eğitim yapmış olduk, İnşallah geri dönüşümü de sahada olur.”