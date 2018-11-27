EDT “Evlendirme” ile Erzurumluları güldürecek

Erzurum Devlet Tiyatroları Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, Mustafa Mutlu'nun yönetmenliğini üstlendiği “Evlendirme” isimli oyun ile tiyatro severlerle buluşuyor.

Tiyatro sezonunun ikinci projesi olan oyunda ; zengin bir beyzadenin evlenmek için kız aradığını duyan Kavuklu ile Pişekar'ın kızlarını bu zengin beyzadeye vermek için kurdukları planlar sahnelenmekte. Kavuklu ile Pişekarın bu planları neticesinde işler istedikleri gibi gitmez. Olayların birbirine karışarak içinden çıkılmaz ve komik bir hal almasıyla gelişen olay örgüsü tiyatroseverlere oldukça keyifli saatler yaşatmakta.

Oyun hakkında bilgi veren EDT Müdürü ve aynı zamanda EDT Genel Sanat Yönetmeni Emrah Keskin, Türk tiyatrosunun temel taşlarından olan gölge oyunu ile ortaoyunu geleneğini yaşatmak için Devlet Tiyatroları olarak yola çıktıklarını ifade ederek Karagöz ve Hacivat'tan, Kavuklu ile Pişekar'a, Arap Bacı'dan Laz'a, Tuzsuz Deli Bekir'den Beberuhi'ye Türk Tiyatrosunun sembol karakterlerinin tek bir oyunda izleyiciyle buluşturabilmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek; “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün yerli oyunlarımızın oynanması hususundaki hassasiyetiyle provalarımıza başladık. Zorlu ama bir o kadar da keyifli bir prova sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen prömiyerimizle Erzurumlu tiyatroseverlerin karşısına bir kez daha çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gerek Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüze, gerekse sahne üstü ve sahne arkasında bu güzel oyunun Erzurumlularla buluşmasını sağlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tabiri yerindeyse gülmecesi, dümeni, geleneksel muhavereleri, canlı orkestrası hülasa otuziki kısım tekmili birden Al gözüm seyreyle diyebileceğimiz bir oyun olduğu kanısındayım. İzleyicilerimizden de aldığımız olumlu tepkiler bu yönde. Bu tabi ki bizi daha da mutlu ve motive ediyor. İnsanların yüzlerinde bir nebze de olsun tebessüm bırakıp onları birkaç saatliğine de olsa stresten, yaşamın yoğunluğundan ve yorgunluğundan çekip dinlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu oyunda başardığımız bir başka güzel ayrıntı daha var ki kısaca değinmek gerekirse Geleneksel Gölge Oyunu adını verdiğimiz Karagöz ve Hacivat ikilisinin bugün maalesef yanlış bilinen bir algısını yenerek bu iki karakterin sadece çocukları eğlendiren karakterler olmayıp büyüklere de hitap eden tiyatro figürlerimiz olduğunu artık özümsedik. Onlara elbette bu sahnede yer vermemiz gerekiyordu. Biz bir adım daha atarak bu iki değerimize bir ön oyun da hazırladık. Malumunuz oyunlarımız 19:30 da başlıyor ancak biz Erzurumlu tiyatroseverlerimize 20 dakika öncesinden fuaye alanımızda bir ön oyun tertib ederek Karagöz ve Hacivat'ı kendileriyle bir muhaverede buluşturmayı uygun gördük. Yerel bir takım söylem ve sembollerle bu muhaveremizi zenginleştirerek izleyicilerimize asıl oyun öncesi güzel bir temaşa da izletme gayretine girdik. Zennelerimizle, habercimizle, izleyicimiz arasında dolaşarak tiyatroseverlerimizi daha tiyatromuzun kapısından içeri girer girmez bu büyülü ortama sürükledik. Çok güzel tepkiler aldık. Hepsinden önemlisi de buydu zaten. Seyircimiz bizi biz de onları çok seviyoruz. Ümit ediyorum ki bu keyif artarak sürecektir.” dedi.

2 Perde olarak 1 saat 30 dakika süren oyunda Levent Aras, Samet Talayman, Ömer Menteşe, Bilal Hüseyinoğlu, Ahmet Metehan Şahiner, Mertcan Polat, Kübra Çanakçı, Elif Ayça Aksu, Fazıl Aksakal görev alıyor. Oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı ise Elif Özhancı'ya ait. Işık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın yaptığı oyunun dramaturgluğunu ise Orhan Kola yapıyor. Evlendirme isimli oyun Kasım ayı boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri akşam 19:00 da (Cumartesi matine - suare 14:00 ) Erzurum Devlet Tiyatroları sahnesinde tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.