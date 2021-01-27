Efe: “İnternet optisyenlik müessesesi değildir”

Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzurum İl Temsilcisi Vahap Efe, Kontak lens ve diğer optik ürünlerinizi göz ve görme sağlığınız için sağlık müdürlüklerince denetlenen optisyenlik müesseselerinden güvenle alınması gerektiğini söyledi.

Efe, internetten kontakt lens ve her türlü optik ürünün satışı reklamının insan ve toplum sağlığı için tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek, “Yasa gereği numarasız renkli kozmetik lensler dahil, her türlü kontak lens ve optik ürün hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müesseselerinde satılır. Kontak lens ve diğer optik ürünlerinizi göz ve görme sağlığınız için sağlık müdürlüklerince denetlenen optisyenlik müesseselerinden güvenle alınız. İnternetten lens satışı ve reklamı yasaktır. İnternetten alacağınız kontak lensler yüzünden kalıcı görme kaybı dahil çok sayıda sağlık problemi yaşayabilirsiniz. İnternet üzerinden doğrudan satış yapan internet sitelerinin yer sağlayıcılarının yurtdışı olması sebebi ile bu sitelerden alınan lenslerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediği, güvenli olup olmadığı ile ilgili denetimleri zordur. Bu nedenle tüm lenslerin internet üzerinden e- ticaret yolu ile alınmaması, sağlığınız için mutlak suretle optisyenlik müesseselerinden satın alınması gerekmektedir. Sağlığın interneti reklamı olmaz. İnternetten sağlık satın alınmaz. İnternet optisyenlik müessesesi değildir. Günlük kullan-at kozmetik lensler, aylık kontakt lensler, yakın ve uzağı düzelten multifokal kontakt lensler ve astigmatizmayı düzelten torik yumuşak kontakt lensler gibi çeşitli özellikte lensler bulunmaktadır. İnternet satışları ve reklamlar sağlık mesleklerine olan güven ve saygıyı azaltır. Deontolojik etik bozulmalara sebep olur. Geri dönüşümü olmayan sağlık problemine, insan ve toplum sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olur. Talep oluşturur. Kısıtlı geri ödeme sağlık harcamalarında artışa, Benzer sağlık kuruluşları arasında haksız rekabet ve haksız kazanca sebep olur. Sağlık kuruluşlarına ticari görünüm kazandırır. Bilimsel çalışmalarda, düzgün bir göz muayenesi olmadan, deneme lensi kullanmadan ve hekim kontrolü olmadan internet ortamından temin edilen kontakt lenslerde, özellikle renkli kontakt lenslerde kornea - göz yüzeyinde sorun çıkma ihtimali çok daha yüksek bulunmuştur. Kontakt lens kullanımı sırasında ortaya çıkan göz kızarıklığı, batma, çapaklanma, ışık hassasiyeti ve ağrı gibi şikâyetler önemsenmeli ve vakit geçirmeden göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.” Dedi.