Eğitim-Bir-Sen Kadın Kollarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette hazır bulunan Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Komisyon üyeleri Zehra Yıldız, Melike Kotan, Neşe Lehimler, Hacer Hocaoğlu ve Gül Erdoğan, ilde gerçekleştirdikleri ve yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra sendikalarının kurulduğu günden beri kadın hakları noktasında birçok çalışmaya imza attıklarını söylediler. Eğitim ve seminerler düzenleyerek Rektör Çomaklı öncülüğünde başlatılan yeni nesil üniversite vizyonuna destek vereceklerini ifade eden kadın kolları temsilcileri, Erzurum'un eğitim ve öğretim hizmetleri için yapılacak tüm çalışmalarda Atatürk Üniversitesinin her zaman yanında olacaklarını, eğitim adına her türlü katkıyı sunabileceklerini ve bundan da büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.

Yapılan ziyaretten dolayı Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şubesi Kadın Kolları Komisyon üyelerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke eğitim ve öğretimine destek sunma, sorunlarına çözüm bulma ve yeni projeler üretme gayretinde olan tüm kurum ve kuruluşlar için üniversitenin bütün imkânlarını seferber edeceklerinin altını çizdi. Birlik ve beraberlik içerisinde, çok çalışarak ve üreterek arzulanan hedefe ulaşılabileceğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu bağlamda şehirdeki paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını, ortak aklı bulma noktasında arayışlarını sürdürdüklerini ve karşılıklı olarak gerçekleşen ziyaretler ile bu arayışa devam edeceklerini belirtti.