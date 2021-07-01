Eğitim-Bir-Sen lise öğrencilerine ödül yağdırdı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Genç Memur-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen 'Bir Bilenle Bilge Nesil 'projesi kapsamında, liseler arası yapılan kompozisyon yarışmaları sonuçlanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Eğitim-Bir-Sen in düzenlediği ödül programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve birçok davetli katıldı.

Programda Konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş; okutulan dört kitap üzerine yazılan birçok kompozisyondan dereceye giren öğrencilere teşekkür ederek başladı. Karataş, çorak toprakların suya ihtiyacı gibi, insanlık âleminin çoraklaştığı dünyamızda, insanlığı yeniden ihya edecek ve ölü ruhları yeşertecek yağmur damlaları olarak nitelediği öğrencilere sadece ülkemizin değil dünya insanlığının ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Siz bu çoraklaşmış insanlığı ayağa kaldıracak beklenen su damlalarısınız” dedi.

Programda Konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Hasan Şahin ise Belediye olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini, Milli Eğitime bağlı her okula gerek fiziki gerek eğitim ve öğretim materyalleriyle büyük destek verdiklerini ifade etti. Memur-Sen ailesi ve Eğitim Bir-Sen öncülüğünde Genç Memur-Sen e bu anlamlı yarışma için ve program için teşekkür eden Şahin, Eğitim-Bir-Senin faaliyetlerini takip ederek takdir ettiklerini, bu anlamda öncü işler yaparak örnek sendikacılık yaptığını dile getirerek, Memur-Sen ailesini başta İl temsilcisi Mustafa Karataş başkan olmak üzere, Genç Memur-Sen başkanı Cenap Kalaycıoğlu ve Eğitim Bir-Sen 2 nolu şube yönetimine teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra ödül törenine geçildi. Kompozisyon Yarışmasında birinci olanlara 1500 TL, ikinci olanlara 1000 TL ve üçüncü olanlara 750 TL ödül verildi.