Eğitim-Bir Sen ve Genç Memur Sen'den Yazar- Öğrenci Buluşmaları Konferansı

Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur Sen'in birlikte düzenledikleri ve Genç Memur Sen in “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamında ikincisini düzenledikleri öğrenci yazar buluşmasına ilgi büyüktü.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un da katıldığı programa merkez ilçe müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, sivil toplum kuruluşu başkanları okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın konuğu yazar, araştırmacı, gazeteci Mehmet Doğan oldu.

Doğan, “Batılılaşma İhaneti” adlı kitap üzerine yaptığı konuşmada, “Kendi değerlerimize sahip çıkarak modern ve çağdaş olabiliriz. Modernlik ve çağdaşlık kimliğimizden sıyrılarak olmaz o zaman kimliksiz kalırız. İnsanı kimlikli bir varlık kılan kendisine ait değerlerdir. Bunlara sahip çıktıkça insan olarak vardır ve varlığını koruyabilir aksi halde diğer canlılar gibi biyolojik bir varlıktır. Kitap; okuyanın kafasını karıştırıyor, sorular sorduruyorsa kişiyi okumaya ve araştırmaya sevk eder. Ben kitaplarımı yazarken bunu düşünerek ve kimsenin demediğini yazarak kitap yazıyorum ve okuyorum.” dedi.

Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Doğan, öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

Konferansta Genç Memur Sen Başkanı Selim Işık ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş'da birer konuşma yaptılar.