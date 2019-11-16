İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Horasan İlçe yönetimi, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Futsal Takımına yemek vererek başarı dileklerinde bulundu.


Yemekte konuşan Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mikail Kaya, “başarıda emeği gecen tüm öğretmenleri kutladı. Kaya, takımın yakalamış olduğu başarının ilçede bulunan öğrenciler için büyük bir örnek teşkil ettiğini ve öğrencilerin sporda gelişim göstermelerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.


Öğretmenlerden oluşan Horasan Futsal Takımı önce il birincisi daha sonra Trabzon'da düzenlenen Bölge Turnuvasında bölge birincisi olarak Türkiye de ilk 8 takım arasına girdi. 18-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde takım bölgeyi temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.