Eğitim Bir Sen'den köy okuluna yardım

Eğitim Bir Sen'in geleneksel hale getirdiği köy okullarına kırtasiye yardımını bu yıl Pasinler ilçesinde bulunan Yeniköy ilkokuluna yaptı.

Programa, İlçe kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, Memur Sen İl Temsilcisi Eğitim Bir Sen Erzurum 2 Nolu şube başkanı Mustafa Karataş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Mustafa Karataş yaptığı açıklamada, “Yarının yollarında yıllarını arayan geleceğimizin imarının inşasında görev alacak olan çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki sevinç bizim bu işi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesidir. Tarihe, topluma, Allah'a ve kendine karşı sorumluluk bilincinde olan, olayların belirlediği pasif bir nesne değil aktif bir özne olan bireylerin yetişmesi için Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi geleceğimizin umudu olan çocuklarımız için yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ise yaptığı konuşmada Eğitim Bir Sen'in bu faaliyetinin takdirle karşıladığını ve öncülük yapan sendika başkanına teşekkür ederek geleceğimiz adına yapılan bu tür faaliyetleri çok anlamlı bulduğunu ifade etti.