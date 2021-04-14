Eğitim-Bir-Sen'den öğretmenler için aşı talebi

Memur-Sen İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Mart 2020 tarihiyle birlikte tanıştığımız, ülkemizle birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Eğitim ve öğretime ara verilmesinden sonra hayatımıza giren uzaktan eğitim ve online eğitim, sınıf ortamında yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da bir noktaya kadar ihtiyaç giderici olduğunu dile getiren Başkan Karataş, “Uzaktan eğitimin ve EBA destek ortamlarının ne kadar öğrenciye ulaştığı, istenilen etkiyi meydana getirip getirmediği, müfredatın yetiştirilip yetiştirilemediği, bunun sonucunda sınava girecek öğrencilerin sınava ne kadar hazırlanıp hazırlanmadıkları kamuoyunda tartışılması gereken hususlar. Ben bu konuları uzmanlarına bırakıyorum” dedi.

Geldiğimiz noktada salgının mutasyona uğraması ve vaka sayılarının artması toplumun tüm kesimlerini endişelendirdiğini dile getiren Karataş, “Bu endişelenlerin içerisinde okullarda görev yapan öğretmen ve personel de var. Her ne kadar bazı öncelikli aşı vurulanlar ve vurulacaklar olsa da, Öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın hali hazırda virüse karşı koruyucu bir aşı vurulmadıkları gibi ne zaman sıra gelecekte aşı vurulacakları konusunda ki belirsizlik devam etmektedir.

An itibariyle hiçbir koruyucu tedbirin olmadığı, 8. Ve 12 sınıfların, okul öncesi kurumların eğitim öğretme devam ettiği, okul çalışanlarlının okullarda temizlik yapmak zorunda kaldıkları buna rağmen aşılanma konusunda bırakın öncelik verilmesini cümle bile kurulmuyor olması anlaşılır değildir.

Cumhurbaşkanımızım açıkladığı son önlemler kapsamında,10 yaş altında çocuğu olan kamu çalışanı annelerin idari izinli sayılması açıklamasına rağmen, okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze ders yapacak olması da açıklamaya izah bir durumdur.

Geçen hafta beni arayan öğretmenlerimiz “virüsün bulaşıp bizi öldürmesi mi bekleniyor aşı vurulmamız için” diyerek serzenişlerini paylaştılar benimle.

Buradan Başta süreç boyunca büyük fedakârlıklar ve çalışmalar yapan sağlık bakanımız olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Okul ortamında buluşan çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi biran önce planlamaya alarak öncelikle aşı vurulmaları sağlanılmalıdır. Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız Korkulardan, kaygılardan kurtarılmalıdır. Psikolojik ve moral olarak öğretmenlerimize sahip çıkıldığı ortaya konmalıdır.” şeklinde konuştu.